Сутки на фронте принесли печальные новости

Благодаря усилиям воинов рубежи украинских подразделений остались прежними. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

За 14 февраля российские боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

В результате действий врага двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Недалеко от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В сторону Новотроицкого русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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В окрестностях Песков враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки кафиры привлекли беспилотный летательный аппарат. С его помощью сбросили выстрел ВОГ-17.

В Донецкой области также зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с пересечением линии столкновения. Вероятно, "Орлан-10".

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и уничтожили один БПЛА противника", - подчеркнули в штабе.

По состоянию на 7.00 15 февраля со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

На оккупированных территориях Донбасса российские наемники не пропустили наблюдателей ОБСЕ. Кроме того, оккупанты угрожали наблюдателям посадить их в тюрьму, если они не поедут.