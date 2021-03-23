Сутки на Донбассе были неспокойны. Что говорят в штабе

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Песков оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 и 82 калибров. А неподалеку Богдановки обстреливали позиции наших воинов из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Водяного, что на Приазовье, били из гранатометов различных систем. В пригороде Тарамчука - огонь вели из крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщили в штабе ООС.

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"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ", - рассказали в штабе.

Этими сутками, 23 марта, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Водяного.

Представитель России в переговорном процессе по Донбассу Дмитрий Козак предложил закрепить запрет сторон на открытие ответного огня без разрешения руководства. Письмо с соответствующими предложениями он прислал украинским, французским и немецким коллегам.