Судья помогала отбирать имущество у вынужденных переселенцев

В Шевченковском райсуде рассматривается дело мошенницы, которая присваивала чужое имущество пользуясь своим положением. Фото: Антикор

В Киеве на 5 лет осудили мошенника и его сообщницу-судью, которые помогали боевикам ДНР отбирать у людей квартиры.

Мужчину признали виновным в мошенничестве и участии в террористической организации, пишет Судебный репортер.

В 2015-2017-х обвиняемый участвовал в группе мошенников, которые на основании поддельных документов присваивали брошенные на оккупированных территориях квартиры.

По данным СБУ, подделкой документов на имущество занималась судья Наталья Анисимова. До войны работала в Кировском райсуде Донецка.

2016-го ее перевели в Белгород-Днестровский суд Одесской области. Для создания фейковых документов пользовалась печатью, которую вывезла с собой.

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Дело в отношении судьи рассматривает Шевченковский райсуд Киева.

Таким образом преступники успели присвоить 9 квартир.

И.о. руководителя судебно-медицинской экспертизы назначили Игоря Устинченко, отца боевика ЛНР Вадима Устинченко. Мужчину 2017-го осудили на 13 лет за участие в террористической организации.