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суббота, 09 января 2021 17:10

"Судьба забрала светлого воина" - майор ВСУ умер в Турции

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Автор: facebook.com/ljutikova
  В Турции умер майор ВСУ Мирослав Баженов. Имел острый первичный миелофиброз
В Турции умер майор ВСУ Мирослав Баженов. Имел острый первичный миелофиброз

В Турции умер майор ВСУ Мирослав Баженов. Он год боролся с тяжелой болезнью - острый первичный миелофиброз.

В Турции мужчине сделали пересадку костного мозга. Но болезнь оказалась сильнее, поэтому было новое лечение и новая трансплантация, но и она не дала ожидаемого результата. Об этом сообщила общественная активистка Наталья Лютикова.

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"Нам не удалось его спасти, судьба забрала светлого воина, несмотря на год его адской борьбы со страшной болезнью. Вечером 7 января остановилось сердце Мирослава Баженова. Я до сих пор не могу поверить в это. Царство Небесное тебе", - написала Лютикова.

Женщина добавила, что прощание с Мирославом Баженовым состоится завтра, 10 января в 12.00 в военном городке в Прилуках на Черниговщине.

В Славутиче Киевской области умер ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта 47-летний Евгений Арефьев с позывным "Спартак". Евгений отпраздновал свой 47-й день рождения, а через три дня появились первые сообщения, что у него случился инсульт. Он долго боролся с болезнью.

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