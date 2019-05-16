Суд выпустил на свободу сепаратиста, который убил 19 украинских солдат

Пособника террористов, фермера из Донецкой области Николая Бутрименко, который причастен к смерти 19-ти украинских солдат могут выпустить на свободу.
Куйбышевский районный суд Запорожской области признал виновным в финансировании терроризма, но оправдал его в обвинениях в терроризме, пишет Новинарня.
До войны Николай Бутрименко руководил агрофирмой "Имени Челюскинцев", был депутатом Шахтерского райсовета Донецкой области от "Партии регионов".
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29 июля 2014 года Бутрименко коварно предал 19 украинских солдат, выполнявших задачи в селе Латышев Шахтерского района.
Бойцы 3-го полка спецназначения из Кировограда разыскивали Юрия Шевцова, пилота украинского самолета Су-25, которого 23 июля сбили террористы.
Мужчина приветливо встретил украинцев и предложил им переночевать в его ангаре.
Солдаты согласились, а он тайком связался с боевиками и сообщил им про своих гостей.
Ночью россияне во главе с так называемым мэром Горловки Станиславом Кимом подъехали к ангару и подло расстреляли украинских солдат, которые на тот момент спали.
Часть солдат погибла на месте, остальным удалось спастись, а часть, вместе с летчиком, попала в плен.
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Тех, кто не смог убежать Бутрименко жестоко пытал и избивал.
После этого предатель продолжал ездить в Украину за пенсией, но впоследствии перестал пересекать линию соприкосновения.
Украинцы поймали его в серой зоне у блок-поста сепаратистов "Мариинка".
Донецкая прокуратора классифицировала это как теракт, расследовала дело и передала его в суд.
Там Бутрименко определили приговор- 8 лет тюрьмы с лишением права занимать руководящие должности и с конфискацией имущества.
"За террористический акт Бутрименко оправдали в связи с тем, что органом обвинения в суде не доказано участие обвиняемого в совершении террористического акта. До вступления приговора в законную силу он будет оставаться под стражей", - отмечают в пресс-службе.
Но предатель подпадает под печально известный "Закон Савченко" благодаря которому срок содержания зачислили в срок отбывания наказания.
Также 1-го июля 2016 он находился под стражей, а по закону Савченко один день предварительного заключения считают за два дня лишения свободы, таким образом получается, что он уже просидел 6 лет и скоро будет освобожден.
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Елена Яркина, адвокат пострадавших говорит, что гражданские иски суд не рассматривал.
После того, как приговор в отношении предателя объявили, военные с 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго призвали в соцсети Facebook помешать убийце выйти на свободу и избежать справедливости.
5 мая вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.
Враг также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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