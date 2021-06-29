Стреляли в голову и сердце: врачи борются за жизнь добровольца-белоруса

28 июня на Донбассе оккупанты тяжело ранили белорусского добровольца на позывной "Волат".
Об этом сообщил благотворительный фонд помощи армии "Повернись живим".
Парень получил осколочные ранения в голову и область сердца.
Бойца уже перевезли в военный госпиталь. За его жизнь борются врачи.
"Волат" защищает Украину с 2016 года. Бывший спецназовец. Он, как и сотни белорусов в рядах Вооруженных сил, делает все, чтобы остановить российское нашествие. Скорейшего выздоровления воину! ", - написали волонтеры в Facebook.
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28 июня вооруженные формирования РФ обстреляли населенные пункты Водяное на Приазовье и Новотошковское в Попаснянском районе Луганской области. Целились из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Бойца ВСУ ранили у Новотошковского.
29 июня утром оккупанты обстреляли поселок Невельское Донецкой области. Использовали минометы 120-го калибра.
В субботу, 26 июня, вблизи поселка Пески в Донецкой области от обстрела погиб Андрей Гонар - военнослужащий 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.
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