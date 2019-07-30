"Стреляли по аппарату" - боевики атаковали беспилотник ОБСЕ

Беспилотники СММ россияне сбивают чаще всего. Фото: Зеркало недели

Российские боевики из стрелкового оружия сбили беспилотник ОБСЕ вблизи Первомайска на оккупированной Луганщине.

Команда мониторинговой миссии сумела посадить технику на землю, но камера, пропеллер и крепления были повреждены, об этом сообщили в отчете.

"28 июля, управляя полетом мини-БПЛА над западно-северо-западной окраиной села. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 13 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 2 км на запад. По их оценке , огонь вели в направлении БПЛА", - говорится в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перемирие заканчивается: враг трижды обстрелял наши позиции

21 июля на Донбассе начинается "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведения огня. Впервые предусмотрена ответственность лиц за открытие огня. В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе принимать "дисциплинарные меры" и сообщать о таких случаях Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, говорится в заявлении Трехсторонней контактной группы, обнародованном на сайте ОБСЕ.