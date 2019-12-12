Стена на Донбассе: Зеленский объяснил, что будет с соцвыплатами

Зеленский пообещал создать условия для переселенцев. Фото: "Вчасно"

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае появления стены на границе с оккупированными территориями Донбасса не будет соцвыплат.

"Если будет стена - не будет соцвыплат. Это будет другое государство, которое мы никогда не признаем", - заявил он на ток-шоу "Право на владу".

"Мы детально прорабатывали эти планы. Нам нужно будет сделать все условия для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, чтобы они приехали к нам. За стеной будет другая местность, где будут только боевики", - сказал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: Хочу вернуть всех пленных до Нового года

Он пообещал в любом случае создавать условия для переселенцев.

У президента Владимира Зеленского готовы "построить стену" на Донбассе, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в четверг на встрече в Лондоне.