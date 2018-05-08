Старшеклассникам в Луганске боевики раздавали просроченные презервативы

В Луганске школьникам и прохожим раздавали просроченные контрацептивы. Фото иллюстративное.

В подконтрольном боевикам Луганске старшеклассникам и местным жителям раздавали просроченные презервативы.

Средства контрацепции прибыли с очередным "гуманитарным конвоем", рассказывают жители города.

"Недалеко от здания школы №12 проходил человек, ему тоже дали. Он принес домой, выяснилось, что гель и презервативы просрочены. Такое тоже бывает, людям на смех.

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Пришла очередная гуманитарка, а недосмотрели по срокам. Надо же куда-то ее девать", - комментируют ситуацию луганчане.

Жители оккупированной Донетчины мечтали о состоянии советских лет, но от пророссийских террористов и местных боевиков получили нищету и репрессии.