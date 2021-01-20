Становился на колено и показывал, как заряжать оружие - Маркив о погибшем генерале Кульчицком

Герой Украины генерал Сергей Кульчицкий был образцом военного - в отношении к работе, форме, обязанностям, говорит в интервью журналу "Країна" военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Нацгвардеец Виталий Маркив рассказал, как после присяги в Петровцах признался генералу Сергею Кульчицкому, что собирается жениться

Служил под началом генерала в батальоне Нацгвардии Украины, сформированном на Майдане в марте 2014 года.

"Он прошел все ступени службы. Звезды в лоб не давили. Ему не дали батальон профессиональных военных - дали нас. Подготовка - полпроцента. Но готовы воевать. Начал готовить в сверхкороткий срок. Отбросил устав, понимая, куда едем. Лично становился на колено и показывал, как заряжать оружие. Когда приехали в Славянск, взял бронежилет, каску, автомат и повел ребят зачищать лес. Сам - в первой линии. Нас туда отправляли как смертников. Приехали все целые и с первой, и со второй ротации. Не вернулся генерал ".

Автор: uk.wikipedia.org Генерал-майор Сергей Кульчицкий непосредственно участвовал в создании первого добровольческого подразделения, сформированного из активистов Самообороны Евромайдана. С ними ездил в АТО. Погиб под Славянском на Донеччине 29 мая 2014-го

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Ему первому Маркив признался, что женится, во время принятия присяги после учений в Петровцах. С женой Дианой познакомился 1 января 2014-го на Майдане.

"Генерал еще был на плацу. Попросил о фото. Диана стояла неподалеку. Он мне: а кто это? Говорю шепотом: "Будущая жена". Уже решил это для себя. Он посмотрел:" Смотри, а то обманет ". Поженились после третьей ротации, когда попал в госпиталь ".

Беседу с бойцом Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым читайте в журнале "Країна" от 21 января 2021 года.

3 ноября апелляционный суд Италии признал украинского нацгвардейца Виталия Маркива не причастным к гибели итальянского корреспондента Андреа Роккелли в 2014-м на Донбассе. И отменил приговор в 24 года тюрьмы. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты украинского военного. Этого решения он ждал более 3 лет. 4 ноября Маркив вернулся в Киев. Продолжил службу в Нацгвардии. Восстанавливается на третьем курсе университета МВД.