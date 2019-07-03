Станица Луганская: что происходит на позициях боевиков

Станица Луганская. Фото: Еспресо TV

1 июля на участке разведения сил и средств наблюдатели ОБСЕ видели 9 мужчин в одежде военного типа с наручными повязками голубого цвета с надписями "СЦКК" на русском и английском языках.

"Двое из них находились на передовой позиции вооруженных формирований на юг от деревянных конструкций, установленных над разрушенной частью моста в Станице Луганской, остальные семеро стояли на стоянке возле блокпоста (боевиков. - Gazeta.ua) к югу от моста в Станице Луганской", - отметили в пресс-службе.

"Средств военного типа там не было", - уточнили в ОБСЕ.

"В течение дня на блокпосту террористов члены патруля миссии фиксировали непрерывный поток людей, которые направлялись в обоих направлениях через контрольно-пропускные кабинки, где команда СММ видела сотрудников в гражданской одежде, которые осуществляли проверку документов у людей, что пересекали блокпост.

Продолжались работы по установке ранее зафиксированных 6 контрольно-пропускных кабинок боевиков и одного контейнера на парковке примерно в 50 м на юг от памятника князю Игорю, примерно в 250 м на юго-восток от южного края участка разведения.

Команда СММ ранее фиксировала отсутствие личного состава и средств Вооруженных ил Украины на крайний передовой позиции ВСУ, а также в укрытии для ожидающих в очереди, расположенном примерно в 700 м на север от деревянных конструкций на участке разведения", - уточнили в пресс-службе.

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2 июля делегация Кабинета министров посетит Станицу Луганскую. Во время поездки чиновники смогут пообщаться с гражданами, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда в зоне проведения ООС. По словам Геращенко, это позволит убедиться, что люди с оккупированных территорий хорошо знают и понимают украинский язык.