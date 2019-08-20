Станица Луганская: боевики не начали синхронный демонтаж укреплений

Боевики сорвали синхронный демонтаж укреплений у Станицы Луганской. Фото: 5 канал

Боевики сорвали синхронный демонтаж укреплений возле моста в районе Станицы Луганской.

"20 августа в 11:00, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Российской Федерации, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения №1. Однако, российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж, в результате чего украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы ", - об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

При этом боевики под угрозой применения оружия, которого на участке разведения не должно быть, не допускают украинскую сторону для проведения ремонтных работ на разрушенной части моста.

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"Блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в ​​очередной раз свидетельствует о нежелании российскими наемниками и их вооруженными формированиями, начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста", - добавили в ООС.

После разведения сторон возле Станицы Луганской следующим этапом должно стать восстановление разрушенного моста, который соединяет Станицу Луганскую с оккупированным Луганском. 1 августа Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разминировании территорий вокруг моста и синхронном демонтаже укреплений, после этого должен начаться его ремонт.