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вторник, 11 июня 2019 14:26

Стало известно, сколько стоит ежемесячное обеспечение одного украинского военного

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Среднемесячные расходы на денежное обеспечение одного украинского военного составят в среднем 41 655,8 грн.

Об этом говорится в Бюджетном запросе на 2019-2020 гг. Министерства обороны Украины.

 

В разделе "7.1. Результативные показатели бюджетной программы в 2017-2019 годах" указано, что средняя заработная плата военнослужащего-участника ООС, в 2019 году составит 34 314,4 грн.

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Для тех, кто не принимает участия в боевых действиях, ежемесячный размер денежного обеспечения - 26 423,3 грн.

Вместо прапорщиков и мичманов в ВР планируют ввести сержантско-старшинские звания. Менять систему званий будут вместе с Уставом ВСУ. Новая система будет соответствовать стандартам НАТО.

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