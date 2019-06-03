Стало известно, кто заменит Геращенко на переговорах в Минске

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6570
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 954
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4303
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2907
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 2601
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2403
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3357
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1458
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7497
Фото
Все фото
7
5
13
16
4
Воины мотопехотной бригады прошли боевые слаживания (фото)
Воины мотопехотной бригады прошли боевые слаживания (фото)
Украина тестирует новые американские катера
Украина тестирует новые американские катера
Камня на камне не оставили: артиллеристы показали, чем встретят врага
Камня на камне не оставили: артиллеристы показали, чем встретят врага
Показали захватывающие фото с тренировок спецназовцев
Показали захватывающие фото с тренировок спецназовцев
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Видео
Все видео
В Украине разработали уникальный беспилотник
В Украине разработали уникальный беспилотник
Курорт строгого режима: в ДНР к морю ездят только с пропуском
Курорт строгого режима: в ДНР к морю ездят только с пропуском
Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали мотивирующий ролик
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
"Не дай Бог попадет по кому-то" - военные рассказали об обстрелах
"Не дай Бог попадет по кому-то" - военные рассказали об обстрелах
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 333
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 792
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3357
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30844
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2358
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 90
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
понедельник, 03 июня 2019 18:23

Стало известно, кто заменит Геращенко на переговорах в Минске

  Комментировать
Стало известно, кто заменит Геращенко на переговорах в Минске
С 24 апреля 2012 по 28 апреля 2017 Лутковская была Уполномоченным Верховной Рады по правам человека. Фото: из открытых источников

Экс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе в Минске. Раньше за это отвечала первая вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Эту информацию Валерия Лутковская подтвердила в комментарии Громадському радио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский вернул Кучму в Минский процесс

"Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе президента Кучмы и, собственно, буду отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.

С 24 апреля 2012 по 28 апреля 2017 она занимала должность Уполномоченной Верховной Рады по правам человека. Сейчас она программная директорка Украинского института по правам человека.

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе объявит имена новых представителей Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

24 мая представители украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске встретились с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, а также руководством СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, кто заменит Геращенко на переговорах в Минске». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 100562
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 45775
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 21675
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 18936
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 17406
Донбасс
В Украине разработали уникальный беспилотник
В Украине разработали уникальный беспилотник
 Просмотров: 360
Заработали центры помощи для абитуриентов из Крыма и Донбасса
Заработали центры помощи для абитуриентов из Крыма и Донбасса Просмотров: 81
Российские оккупационные войска подрываются на собственных минах
Российские оккупационные войска подрываются на собственных минах Просмотров: 1179
Воины мотопехотной бригады прошли боевые слаживания (фото)
Воины мотопехотной бригады прошли боевые слаживания (фото)
7
 Просмотров: 477
Геращенко поставила Тимошенко на место
Геращенко поставила Тимошенко на место Просмотров: 3060
Больше всего комментируют
18
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
6
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 35737
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua