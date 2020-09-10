Стало известно, кто будет инспектировать украинские позиции под Шумами

Якубов бывший офицер российской армии, который на Донбассе стал ополченцем в чине генерал-майора. Фото: "Укринформ"

Стало известно, кто от боевиков ДНР примет участие в инспекции украинских позиций возле села шумы под Горловкой Донецкой области. Им станет Руслан Халилович Якубов (позывной "Якуб"), который был офицером российской армии.

Об этом сообщает ТСН.

Якубов бывший офицер российской армии, который на Донбассе стал ополченцем в чине генерал-майора. До сих пор имеет российское гражданство. Его настоящая фамилия Вахитов.

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9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором украинская сторона согласилась на совместную инспекцию в районе поселка Шумы в Донецкой области с участием оккупационных боевиков РФ.