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суббота, 28 сентября 2019 12:03

Стало известно имя погибшего на Донбассе воина

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Стало известно имя погибшего на Донбассе воина
Лейтенант Маркив получил пулевое ранение в лицо

В зоне проведения Операции объединенных сил в результате вражеского обстрела 27 сентября погиб 38-летний Александр Маркив.

Сообщает МВД Украины, пресс-центр ОС

По данным МВД, старший лейтенант Маркив получил пулевое ранение в лицо в результате обстрела, который боевики совершили около 17:00 в пятницу.

В ходе операции около 19:30 Александр скончался.

Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

По данным штаба ОС, 27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение.

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Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также наемники применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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