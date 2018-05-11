Стало известно, что досмерти напугало террористов на Донбассе

То, что Украина получила комплексы Явелин, изрядно напугало боевиков. Фото: Journalist.today

Боевики ДНР засуетились после поставки в Украину Javelin.

А вот замена антитеррористической операции на ООС не принесла видимых результатов, считает военный эксперт Дмитрий Тимчук.

"Террористов на Донбассе больше" взбудоражила "новость о том, что Украина получила комплексы Javelin. И это несмотря на все предостережения о том, что сейчас это оружие не используется на первой линии. Это отмечается не только в панических настроениях, которые выросли среди боевиков, но и в конкретные меры, которые принимались еще задолго до того, как Javelin попали в Украину. То есть уделено особое внимание дополнительной защите бронетехники в рядах двух корпусов оккупационных войск. Здесь была заметна реакция ", - резюмировал он.

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Сейчас трудно оценить, насколько изменилась эффективность, поскольку силы ООС не проводят каких-то активных операций. То есть наши силы фактически стоят в глухой обороне с ограниченным использованием вооружений в связи с перемирием, которого на деле не существует. Но на сегодняшний день ВСУ имеют право применить оружие только в виде огня. Поэтому при отсутствии активных действий пока трудно сказать, насколько изменилась эффективность ", - сказал Тимчук.

Украина почти завершила разработку новых мощных видов вооружения, которые в скором времени может применить на оккупированном Донбассе. Сейчас происходит серьезная работа по разработке систем залпового огня, ПВО, противотанковых средств для украинской армии.