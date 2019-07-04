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четверг, 04 июля 2019 11:33

США помогают украинцам восстанавливать военный аэродром
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Все работы выполняют за счет бюджета США.
Фото: ВМФ США/Lt. Amanda Caffey
Все работы выполняют за счет бюджета США.
Все работы выполняют за счет бюджета США.

Военные строители из США помогают восстанавливать взлетно-посадочную полосу военного аэродрома в Николаеве.

К работам привлечены бойцы 133-го строительного батальона флота США, сообщает Украинский милитаристский портал.

Строители уже демонтировали разрушенные плиты. Впоследствии здесь сформируют арматурную сетку и зальют ее бетоном.

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В общем Соединенные Штаты на территории базы ВМС ВС Украины строят 3 объекта:

• морской оперативный центр ВМС Украины

• ремонтные мастерские

• контрольно-пропускные пункты

Все работы выполняют за счет бюджета США. По состоянию на начало мая 2019-го готовность центра называли в 66%.

По завершению строительства Морской операционный центр будет осуществлять управление морским, воздушным и береговым компонентами, а также Силами специальных операций.

Сенат США увеличил военную помощь Украине. Верхняя палата американского Конгресса проголосовала проект закона, который предусматривает увеличенную поддержку Украины в сфере безопасности и обороны в 2020 фискальном году.

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Дата
04
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