Спецслужбы задержали экс-главу "ЦИК ДНР" Лягина

Лягина задержала ГПУ совместно с СБУ. Фото: из открытых источников

Генпрокуратура и Служба безопасности Украины задержали бывшего руководителя "Центральной избирательной комиссии" так называемой ДНР Романа Лягина. Он в мае 2014-го организовывал и проводил так называемый референдум.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Гражданину Лягину инкриминируют государственную измену", - отметил Луценко.

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В марте этого года в СБУ опровергли информацию, что бывший "председатель ЦИК ДНР" Лягин сдался по программе "Тебя ждут дома". Дело по заочному обвинению Лягина в государственной измене рассматривает суд, сообщали в СБУ.

С начала года на Донбассе погибли 10 гражданских лиц. В период с 16 февраля по 15 мая получили ранения 35 мирных жителей.