Спецслужба разоблачила 35 организаторов псевдореферендума на Донбассе

Среди организаторов есть депутаты-изменники. Фото: СБУ

СБУ разоблачила 35 организаторов псевдореферендума в 2014 году на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Среди подозреваемых депутаты нескольких городских советов. Они изменили Родине и перешли на сторону оккупантов.

Украинская спецслужба разоблачила "заместителя генерального прокурора ЛНР", "начальника Стахановского ГРО МГБ ЛНР", "оперуполномоченного Алчевского ГРО МГБ ЛНР", "первого заместителя начальника Макеевского горуправления МВД", "заместителя директора департамента борьбы с контрабандой и нарушением таможенных Государственного таможенного комитета ЛНР", "начальника отдела гражданства и взаимодействия ТС МВД ДНР" и других.

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Им сообщили о подозрениях по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Боевик террористической организации ДНР приговорен к 10 годам лишения свободы за попытку совершить террористический акт в городе Днепрорудный Запорожской области. Для террористического акта по заданию "спецслужб" ДНР боевик завербовал оперуполномоченного одного из райотделов ГУ МВД в области, отметили в ОГП.