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среда, 25 июля 2018 22:38

Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
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В сеть попали снимки Донецкого юридического института Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко
Фото: Артем Кисько
Вуз захватили в 2014 году
Тогда террористы прибыли на четырех КамАЗах, двух автобусах и нескольких легковых автомобилях
Сейчас Луганский государственный университет находится в Северодонецке
В 2014 году Институт переехал в Кривой Рог

В сети распространили свежие фото Донецкого юридического института луганского вуза.

"Яркий пример того, как оккупанты и их приспешники относятся к городу и его жителям, гражданам Украины, которые вынуждены были остаться. Есть картинка, которую очень умело подает оккупационная власть, а есть реальная...", - написал глава криминальной полиции Донецкой области Артем Кисько в Facebook.

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В социальных сетях также обнародовали новые фотографии Донецкого аэропорта и его окрестностей.

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