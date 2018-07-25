Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам

Фото: Артем Кисько

В сети распространили свежие фото Донецкого юридического института луганского вуза.

"Яркий пример того, как оккупанты и их приспешники относятся к городу и его жителям, гражданам Украины, которые вынуждены были остаться. Есть картинка, которую очень умело подает оккупационная власть, а есть реальная...", - написал глава криминальной полиции Донецкой области Артем Кисько в Facebook.

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В социальных сетях также обнародовали новые фотографии Донецкого аэропорта и его окрестностей.