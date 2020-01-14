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вторник, 14 января 2020 07:31

Сообщили тревожные новости с передовой

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Сообщили тревожные новости с передовой
Боевики палят из запрещенного оружия. Фото - intvua.com

13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вблизи 6 населенных пунктов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Горячее всего было рядом с Орехово. Там били из 120-мм минометов, противник выпустил 20 мин. И минометов калибра 82 мм - 10 мин. А также с автоматических станковых гранатометов. Из таких же минометов накрыли вблизи с Новотошковского.

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В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Боевики российских вооруженных формирований разместили на оккупированной Луганщине зенитную установку ЗУ-23 южнее краю участка разведения сил у Станицы Луганской.

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