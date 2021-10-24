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воскресенье, 24 октября 2021 10:21

Сообщили последние новости с передовой

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Сообщили последние новости с передовой
Военные ВСУ огнем заставили противника прекратить обстрелы. Фото: ООС

В течение суток 23 октября российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

В направлении Новогригорьевки российские наемники дважды осуществили обстрелы из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В результате враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, наши защитники открывали огонь без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Ситуация остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - добавили в штабе ООС.

22 октября, российско-оккупационные войска 13 раз нарушили перемирие на Донбассе. В частности, дважды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения, еще один получил боевое травмирования.

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Дата
24
октября

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