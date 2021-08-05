Сообщили последние новости с передовой

В штабе ООС сообщили о ситуации на Донбассе. Фото: ua.news

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим тишины.

Неподалеку от Авдеевки боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Рядом с Галициновкой враг обстреливал позиции украинских военнослужащих из артиллерийских систем калибра 122 мм.

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На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В направлении населенного пункта Южное оккупанты вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Водяного применяли станковые и ручные противотанковые гранатометы.

У Красногоровки российские наемники вели обстрел с противотанковых пушек. В результате был тяжело ранен местный житель 1965 года.

Вооруженные формирования Российской Федерации также повредили пятиэтажный дом и автомобиль.

Президент Владимир Зеленский на этой неделе назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины - генерал-майора 48-летнего Сергея Шапталу, и нового командующего Операции объединенных сил - генерал-лейтенанта 51-летнего Александра Павлюка.