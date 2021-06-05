Сообщили последние новости с передовой

С начала суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировали. Фото: ua.news

С начала суток на Донбассе боевики ни разу не нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

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Также в районе проведения операции Объединенных сил продолжают выполнять задачи другие составляющие сил сектора безопасности.

В частности, сегодня пиротехнические расчеты ДСНС Украины разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки, 4 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.