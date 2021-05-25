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вторник, 25 мая 2021 18:45

Сообщили последние новости с передовой

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Сообщили последние новости с передовой
Оккупанты дважды нарушили режим тишины. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение текущих суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Так, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра вблизи населенного пункта Новгородское, сообщает штаб ООС.

С автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов оккупанты совершили обстрел в направлении Водяного.

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Боевых потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехники ДСНС разминировали 6 га территории и передали на уничтожение 50 взрывоопасных предметов.

Российские оккупанты обстреляли мирных жителей поселка Северное на Донетчине с противотанкового ракетного комплекса. ПТРК "Фагот" выпустил две ракеты.

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