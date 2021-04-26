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понедельник, 26 апреля 2021 19:00

Сообщили последние новости с передовой

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Сообщили последние новости с передовой
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска 6 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Так, вблизи Водяного враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем, сообщает Минобороны.

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С минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а у Светлодарска - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Павлополя боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации били с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На действия российско-оккупационных войск Вооруженных силах Украины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди наших военных в результате вражеских обстрелов нет.

За прошедшие сутки, 25 апреля, российские оккупанты в Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня. Враг применяет минометы, пулеметы и гранатометы.

Президент Владимир Зеленский предлагает, чтобы в "нормандского формата" присоединились США, Великобритания и Канада.

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