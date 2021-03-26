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пятница, 26 марта 2021 07:55

Сообщили последние новости с передовой

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Сообщили последние новости с передовой
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 25 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Светлодарска оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Майорском - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Богдановки оккупанты били из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А у Широкино - с подствольных гранатометов, ручных и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в штабе ООС.

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"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении

По состоянию на утро 26 марта обстрелов не зафиксировано.

Войну на Донбассе можно закончить за неделю. Но без "зеленого света" со стороны Москвы продвижения в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе невозможно, говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вопрос заключается в том, сколько времени понадобится для того, чтобы заставить Россию согласиться прекратить конфликт.

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Дата
26
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