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понедельник, 22 марта 2021 07:29

Сообщили последние новости с передовой

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Сообщили последние новости с передовой
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 21 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты открывали огонь по нашим защитникам с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем вблизи Водяного, что на Приазовье. С ручных противотанковых гранатометов - неподалеку Лебединского. Об этом сообщили в штабе ООС.

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"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Действия российских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - говорят в штабе.

С начала текущих суток, 22 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Богдановки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Представитель России в переговорном процессе по Донбасса Дмитрий Козак предложил закрепить запрет сторон на открытие ответного огня без разрешения руководства. Письмо с соответствующими предложениями он прислал украинским, французским и немецким коллегам.

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