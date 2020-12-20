Сообщили последние новости с передовой

С начала суток зафиксировали пять вражеских обстрелов. Фото: Facebook

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировали пять вражеских нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центре ООС.

"Большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток ", - говорится в сообщении.

Недалеко от населенного пункта Пески, противник открывал неприцельный огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов. В то же время, вблизи Авдеевки и Водяного - из ручных противотанковых гранатометов. Также, на этих направлениях и в районе Павлополя боевики вели огонь из стрелкового оружия.

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"Вечером не было спокойно и в в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь оккупанты вели неприцельный огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, и стрелкового оружия в направлении населенного пункта Южное", - рассказали в штабе.

Выстрелы оккупантов не несли угрозы жизни украинских военных, так огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

В районе проведения операции Объединенных сил подразделения ДСНС продолжают восстановление инфраструктуры населенных пунктов на Донбассе и оказывают помощь местным жителям. В течение недели специалисты изъяли и уничтожили более 700 боеприпасов.