Сообщили последние новости с Донбасса

Боевики четыре раза нарушили режим перемирия. Фото: Reuters

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Павлополя с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитниках Песок враг вел огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новотошковского. Для обстрелов враг применял минометы 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов нет.

Главы МИД "нормандской четверки" договорились определить дату полного прекращения огня на Донбассе. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, стороны договорились о скорейшем прекращении боевых действий в регионе.