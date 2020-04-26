Сообщили последние новости с Донбасса

Боевики семь раз нарушили режим перемирия. Фото: Reuters

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из вооружения БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции у Лебединского, а с зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино. По опорных пунктах Объединенных сил неподалеку Богдановки враг применил миномет 82-го калибра. Защитников Новотроицкого российские оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Старогнатовки наши воины зафиксировали вражеский огонь с автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 82-го калибра по нашим защитникам неподалеку Новотошковского. Против наших защитников вблизи населенного пункта Хутор Вольный враг применил гранатометы различных систем, зенитное вооружение, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет.

Во Львовской области во время пожара грузовика Министерства обороны погиб старший солдат Юрий Горбик. При пожаре также серьезные ожоги получил еще один военный.