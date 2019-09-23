Сообщили последние новости с Донбасса

Один украинский военный получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. Фото - REUTERS

22 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Под удары попали позиции украинских военных вблизи 12 населенных пунктов. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных в Facebook.

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"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

С начала сегодняшнего дня вооруженные формирования нарушили 3 раза режим прекращения огня.

Боевики срывают разведения сил в Станице Луганской. Как отмечается, украинская сторона Общего центра по контролю и координации фиксирует невыполнение сепаратистами ЛНР обязательств по отводу сил.