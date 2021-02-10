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Сообщили последние новости с Донбасса

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Сообщили последние новости с Донбасса
Рассказали о ситуации на передовой. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим тишины.

Так, враг открывал огонь из стрелкового и снайперского оружия недалеко от населенного пункта Пески. Об этом сообщает штаб ООС.

Вследствие обстрелов украинский воин получил огнестрельное ранение. Его доставили в медучреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Вблизи Водяного противник вел огонь с ручного противотанкового гранатомета. У Золотого-4 боевики сбросили два выстрела ВОГ-17.

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На обстрелы противника наши воины дали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через сообщили представителям ОБСЕ.

Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 га территории и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

За прошедшие сутки, 9 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

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