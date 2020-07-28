Сообщили последние новости о ситуации в Донбассе

Нарушение режима тишины произошло вблизи населенного пункта Шуми. Фото: Reuters

С начала текущих суток на Донбассе зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Этот факт имел место недалеко от населенного пункта Шуми. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

"Потерь в результате вражеского выстрела нет. Украинская защитники огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Перемирие" на Донбассе: боевики обстреляли Марьинку, ранили местного жителя

Как отмечается, подразделения ДСНС из состава Объединенных сил по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской нашли 56 неизвестных взрывных устройств.

"Всего за сутки провели разминирование более 6 га территорий и отремонтировали 5 жилых домов и другие объекты инфраструктуры. Все найденные и изъяты взрывные устройства будут уничтожении на специальных полигонах", - говорится в сообщении.

С начала введения режима тишины 27 июля боевики уже неоднократно обстреливали украинские позиции. Несмотря на это в Офисе президента считают, что обстрелы не носят системный характер, поэтому режим прекращения огня на Донбассе соблюдается.