Сообщили последние новости о ситуации на Донбассе

Боевики 4 раза нарушили режим перемирия. Фото: ТСН

На Донбассе от начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Два враждебных обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Красногоровка - со станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, рядом с Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С миномета калибра 120 мм - 4 мины, а также гранатометов различных систем противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.

На Донбассе в течении 2019-2020 годов погибло 132 военных ВСУ и 716 получили ранения. Больше всего потерь украинские военные получили на территории Донецкой области.