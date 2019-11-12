Сообщили о внезапной смерти известной волонтерки

В Днепре во вторник, 12 ноября, скончалась известная волонтер Наталья Иванова.
Причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщили на странице Натальи в Facebook.
"Сегодня в больнице Днепра от сердечного приступа умерла самоотверженная патриотка Украины, известный волонтер Наталья Иванова", - говорится в сообщении.
Женщина болела, о плохом самочувствии она сообщала еще 6 ноября.
"Заболела. Писать трудно", - призналась она тогда.
Иванова помогала украинским добровольцам, которые защищают Украину на Донбассе.
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Прощание с волонтеркой состоится в среду, 13 ноября, в 14:00 на территории второй больнице Днепра.
На путях станции "Пидзамче" во Львове в ночь на 11 ноября нашли тело мужчины. Вероятно погиб, попав под поезд. Погибшему - 42 года, был подполковником Вооруженных Сил Украины.
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