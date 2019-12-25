Сообщили новости с фронта: один ранен

Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Фото: delo.ua

Вчера, 24 декабря, боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", сообщает штаб ООС.

Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новолуганского, рядом с Крымским, в районе населенного пункта Светлодарск, вблизи шумов и возле Троицкого.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Крымское.

В результате обстрела один военнослужащий ранен.

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Главаря самопровозглашенной ЛНР по прозвищу "Мордвин" приговорили к 9 годам заключения. Такое решение принял Сватовский районный суд Луганской области. По данным следствия, в течение 2014-2016 годов он был командиром подразделения в так называемом "КГБ ЛНР". Также следователи установили, что в составе "народной милиции ЛНР" злоумышленник нападал на позиции украинских военных в Дебальцево.