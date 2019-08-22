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Сообщили, кто заменит Бессмертного в Трехсторонней контактной группе

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Сообщили, кто заменит Бессмертного в Трехсторонней контактной группе
Романа Бессмертного исключили из ТКГ. Фото: Сегодня

В политический подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представителя Украины Романа Бессмертного заменил Валерий Гребенюк.

Политическая группа сегодня продолжала обсуждать так называемую "формулу Штайнмайера", возможную амнистию и проведения местных и выборов в ОРДЛО, но без результатов, сообщает "Радио Свобода".

"Валерий Гребенюк был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 году назначен дипломатическим советником Службы безопасности Украины", — отметили в СМИ.

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Бессмертный уверен: настоящая причина его увольнения из ТКГ - его реакция на события 6 августа, когда под Павлополем погибли четверо украинских военных.

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