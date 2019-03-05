Сообщили, как с началом весны изменились дела на фронте

Повреждения, причинила мина 82 мм. Фото: СЦКК

С начала весны террористы уже 4 раза обстреляли населенные пункты Донбасса.

Пострадавших среди местного населения, к счастью, нет, сообщили в штабе операции объединенных сил.

1 марта боевики обстреляли с направления захваченного Доломитного населенный пункт Майское. 11 выстрелов станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 повредили крышу и фасад бывшего магазина и дорогу по улице Центральной. Во время этого обстрела чудом не попали под снаряды местные жители, которые стояли у насосной станции.

"Разрывы гранат произошли в непосредственной близости к группе гражданских лиц, которым удалось укрыться за прилегающей зданием - к счастью, никто из них не получил ранений", - пишут в СЦКК.

В тот же день, в населенном пункте Гольмовском, боевики из ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм обстреляли поселок Новолуганское Донецкой области. В результате притерпело разрушений здание ООО "Бахмутский аграрный союз" и автотехника работников.

Также значительным разрушениям подверглись здания конюшни, повредило внешнюю стену здания фермы и стены двух хранилищ, забор, внутренние автодороги, столбы и линии электросети и другое оборудование фермы.

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После обеда 3 марта российские террористы обстреляли населенный пункт Зайцево из миномета калибра 82 мм. Мины попали в жилой сектор. Разрушили фасад дома по адресу ул. Маресьева, 32, владельцы в это время находились на заднем дворе.

В тот же день россияне решили повторить обстрел ООО "Бахмутский аграрный союз". Вследствие прямого попадания снаряда калибра 120 мм в хозяйственное здание агрофирмы повредило крышу здания, газопровод, оборудование и окна. Во время обстрела у фермы были работники, но, к счастью они не пострадали.

"Стоит отметить, что во время обстрела территории ООО" Бахмутский аграрный союз "на автобусной остановке в 150 метрах от взрыва находилось примерно 45 человек, которые ожидали прибытия рейсового автобуса", - говорится в сообщении.

"Указанные факты свидетельствуют о сознательном нарушении российскими оккупационными войсками всех возможных принципов гуманитарного права", - заключает СЦКК.

На оккупированных территориях Донбасса начали пополнять запасы крови. Чтобы пополнить запасы, которые используют преимущественно для переливания раненым террористам, привлекают российских военных, и в принудительном порядке местных жителей.