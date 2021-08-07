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суббота, 07 августа 2021 21:19

Сообщили имя украинского защитника, которого убили боевики на Донбассе

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Сообщили имя украинского защитника, которого убили боевики на Донбассе
Украинского защитника убили боевики на Донбассе. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинского защитника, которого 7 августа убили российские оккупационные войска на Донбассе, зовут Ярослав Семеняк.

Мужчина погиб именно тогда, когда с другими военными оказывал помощь местным жителям в восстановлении поврежденной гражданской инфраструктуры в Песках. Об этом сообщает Сумская облгосадминистрация.

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32 летний военный был родом из Сумской области. Боец служил по контракту в рядах Вооруженных сил Украины с июня 2020 года.

"Младший сержант воинской части А1376 погиб 7 августа в результате вражеского обстрела в районе поселка Пески", - говорится в сообщении.

7 и 8 августа во всех населенных пунктах Покровской ТГ Донецкой области объявили траур по шести горнякам, трагически погибшими результате аварии на шахте АО "Шахтоуправление "Покровское" группы "Метинвест".

Трагические события произошли 31 июля во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров на шахте в поселке Удачное Покровского района. Произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 горняков. С ожогами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в хирургическое отделение Покровской больницы интенсивного лечения и ожогового отделения Краматорской городской больницы. От травм, несовместимых с жизнью, шесть шахтеров умерли.

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