Сообщили хорошие новости с Донбасса

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Фото: Факты ICTV

23 октября вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов: четыре раза вблизи Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского – с вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов; дважды в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Зайцевого – из автоматических гранатометов; неподалеку Золотого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем; вблизи Южного – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сообщает штаб ООС

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Боевики продолжают распродавать оружие и боеприпасы, присланные из России. Враг шантажирует командиров увольнением из-за уменьшения выплат.