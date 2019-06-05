Со стороны РФ к Луганску проехала колонна военных грузовиков

На территории оккупированной Луганской области ездят российские военные грузовики. Фото: image.zn.ua

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал российские грузовики, которые ехали на оккупированную территорию Луганской области. 3 грузовика ехали по грунтовой дороге возле села Черемшино, что в 2 км к западу от границы, ночью 30 мая и 2 июня

На следующий день заметили еще один грузовик и автомобиль, говорится в отчете ОБСЕ.

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"После этого грузовик и гражданский автомобиль присоединились к автоколонне, которая позже заехала на территорию объекта вооруженных формирований на юго-восточной окраине Луганска. Было видно, как 4 человека выгружали материалы. Кроме того, на территории объекта обнаружили не менее 35 грузовиков военного типа и 1 БТР-80", - говорится в отчете.

В ночь со 2 на 3 июня на той же дороге зафиксировали внедорожник в 150 м к западу от границы и военный грузовик в 900 м западнее.

"Грузовик и автомобиль доехали до автобусной станции в Должанске, где к ним присоединился еще один военный грузовик", - говорится в отчете.

Россия в ДНР и ЛНР утилизирует старое оружие и ненужных военных. Кадровые военные российской армии занимаются подготовкой группировок саперов, снайперов, разведчиков и личного состава российских боевиков.