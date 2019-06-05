Со стороны РФ к Луганску проехала колонна военных грузовиков - ОБСЕ

 
Ексклюзивы
1/5
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 585
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
Просмотров: 2187
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 4653
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3258
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2133
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7551
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1152
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4654
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2970
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2772
Фото
Все фото
10
4
6
7
5
Запорожцы на коленях прощались с ветераном &quot;Азова&quot; Игорем Прозапасом
Запорожцы на коленях прощались с ветераном "Азова" Игорем Прозапасом
Украинцы заняли российскую огневую точку
Украинцы заняли российскую огневую точку
Проверяют работу с ультрафиолетом - шахтер рассказал, как открыл клининговую компанию
Проверяют работу с ультрафиолетом - шахтер рассказал, как открыл клининговую компанию
Украинцы приняли участие в НАТОвских учениях
Украинцы приняли участие в НАТОвских учениях
&quot;Все неслучайно&quot;: история боевой семьи, где жена командир танка, а муж - наводчик
"Все неслучайно": история боевой семьи, где жена командир танка, а муж - наводчик
Видео
Все видео
Российские оккупанты подбили авто управляемой ракетой: как погибли двое военных
Российские оккупанты подбили авто управляемой ракетой: как погибли двое военных
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
В Украине разработали уникальный беспилотник
В Украине разработали уникальный беспилотник
Курорт строгого режима: в ДНР к морю ездят только с пропуском
Курорт строгого режима: в ДНР к морю ездят только с пропуском
Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали мотивирующий ролик
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 171
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 450
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 954
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3555
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31681
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1143
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
среда, 05 июня 2019 16:34

Со стороны РФ к Луганску проехала колонна военных грузовиков - ОБСЕ

  Комментировать
Со стороны РФ к Луганску проехала колонна военных грузовиков - ОБСЕ
На территории оккупированной Луганской области ездят российские военные грузовики. Фото: image.zn.ua

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал российские грузовики, которые ехали на оккупированную территорию Луганской области. 3 грузовика ехали по грунтовой дороге возле села Черемшино, что в 2 км к западу от границы, ночью 30 мая и 2 июня

На следующий день заметили еще один грузовик и автомобиль, говорится в отчете ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики ДНР не будут выпускать детей с украинскими документами

"После этого грузовик и гражданский автомобиль присоединились к автоколонне, которая позже заехала на территорию объекта вооруженных формирований на юго-восточной окраине Луганска. Было видно, как 4 человека выгружали материалы. Кроме того, на территории объекта обнаружили не менее 35 грузовиков военного типа и 1 БТР-80", - говорится в отчете.

В ночь со 2 на 3 июня на той же дороге зафиксировали внедорожник в 150 м к западу от границы и военный грузовик в 900 м западнее.

"Грузовик и автомобиль доехали до автобусной станции в Должанске, где к ним присоединился еще один военный грузовик", - говорится в отчете.

Россия в ДНР и ЛНР утилизирует старое оружие и ненужных военных. Кадровые военные российской армии занимаются подготовкой группировок саперов, снайперов, разведчиков и личного состава российских боевиков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Со стороны РФ к Луганску проехала колонна военных грузовиков - ОБСЕ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

Самое читаемое
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 20341
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 5 Просмотров: 13887
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
 Просмотров: 13221
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 12627
К семье убитого 5-летнего мальчика пришел Арсен Аваков
К семье убитого 5-летнего мальчика пришел Арсен Аваков
3
 Просмотров: 11332
Донбасс
Российские оккупанты подбили авто управляемой ракетой: как погибли двое военных
Российские оккупанты подбили авто управляемой ракетой: как погибли двое военных
 Просмотров: 99
Первая леди встретилась с украинскими воинами
Первая леди встретилась с украинскими воинами Просмотров: 504
Боевой модуль Serdar успешно прошел испытания
Боевой модуль Serdar успешно прошел испытания Просмотров: 153
Оккупанты попросили Зеленского о помощи
Оккупанты попросили Зеленского о помощи 1 Просмотров: 684
Назвали имя одного из погибших на Донбассе бойцов 17-ї бригады
Назвали имя одного из погибших на Донбассе бойцов 17-ї бригады Просмотров: 189
Больше всего комментируют
13
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
9
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
5
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
3
Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 35754
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua