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среда, 02 октября 2019 13:34

"Снижение цены газа для Луганской ТЭС позволит не оставить область без электроэнергии" - экс-министр ЖКХ Кучеренко

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&quot;Снижение цены газа для Луганской ТЭС позволит не оставить область без электроэнергии&quot; - экс-министр ЖКХ Кучеренко
Луганская ТЭС ранее работала на угле и давала электроэнергию практически всей Луганской области. Фото: wikipedia.org

Текущая цена газа не позволит Луганской ТЭС нормально работать, так как компания будет в убытках, и единственный вариант – это спецобязательства, снижение стоимости газа для Луганской ТЭС.

Такое мнение высказал Алексей Кучеренко, бывший министр ЖКХ, глава Союза собственников жилья Украины.

"Текущая цена газа и цена электроэнергии - это убытки компании... выход был один - надо было возложить на НАК "Нафтогаз" спецобязательства поставлять этой ТЭС газ по меньшей цене, по себестоимости. А теперь пытаются депутаты сделать из этой ситуации политику. Кабмин уже рассматривал возможное снижение цены газа для Луганской ТЭС, и я уверен, что альтернативы этому нет - нельзя заставить частную компанию работать в убыток, а люди здесь - просто заложники политической ситуации", - отметил эксперт.

По его словам, Луганская ТЭС работала ранее на угле и давала электроэнергию практически всей Луганской области. Однако заблокированная железная дорога не позволяет больше поставлять уголь на ТЭС.

"До 2017 года могла область брать электроэнергию перетоком с оккупированной территории. Но в 2017 году было решено прекратить перетоки и построить Кременскую подстанцию в 2017 году, когда перестали брать электроэнергию с ОРДЛО. Был проведен тендер, Укрэнерго обязалось строить, и в итоге ничего не построили... Теперь, когда прекратились поставки угля на станцию из-за заблокированных подъездных путей, станцию перевели на газ, но цена газа такая, что они работают в убыток. С газом стоимость электроэнергии очень выросла, повышать ведь цены для области, для потребителей невозможно, а текущая цена газа и цена электроэнергии - это убытки компании", - рассказал Алексей Кучеренко.

Губернатор Луганской области Виталий Комарницкий считает, что для того, чтобы не оставить Луганскую область без электроэнергии, Кабмину нужно принять постановление о снижении цены газа для Луганской ТЭС. Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.

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