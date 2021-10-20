СНБО опубликовал словарь правильных терминов о российской агрессии

Совет национальной безопасности и обороны опубликовал 20 октября глоссарий терминов, который рекомендуют использовать в отношении российской агрессии. Его разработали для противодействия пропаганде.

Эти термины рекомендуют применять органам власти, СМИ и общественным организациям, говорится на сайте СНБО.

"Российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, слова и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать оккупацию и продвигать российские пропагандистские стратегии", - говорится в сообщении.

В перечне терминов и выражений представлены фейковые варианты и их правильные соответствия. Вместо термина "аннексированные территории" предлагают использовать "временно оккупированные территории", а "украинско-российский конфликт" называть "российско-украинским конфликтом" или "вооруженной агрессией РФ против Украины". Уточняется, что правильно говорить и писать "в" Украине, а не "на", отмечается, что Революция достоинства или Евромайдан, это отнюдь не "государственный переворот".

Автор: rnbo.gov.ua

Всего в глоссарии пять разделов. Первый касается общей терминологии, второй — оккупации Крыма. В третьей главе говорится о фейках о войне на Донбассе. Есть также терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти, а также терминология в отношении иностранных стран (Беларусь а не Белоруссия, государства Балтии а не Прибалтика).

С полным перечнем сроков можно ознакомиться по ссылке.

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Людей, которые поддержали российскую оккупацию Крыма, оправдывают и публично отрицают вооруженную агрессию России против Украины и популяризируют руководство государства-агрессора, хотят лишать государственных наград. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 11 октября. Документ инициировали депутаты из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", групп "Доверие" и "Партия "За будущее". Всего 40 депутатов от всех фракций, кроме ОПЗЖ.