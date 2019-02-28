Снаряды, нашпигованы монетами и обрезками металла: бойцы рассказали о коварных проделках оккупантов на Донбассе

Фото: штаб ООС

Украинские военные недавно нашли снаряд, нашпигованный монетами и обрезками металла. Вместо детонатора оккупанты вставили в него гранату с АГС-17 без капсюля, таким образом усиливая снаряд. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

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"Вот хвостовик от РПГ оказался на дереве, потому взорвался еще в воздухе, - говорит боец ​​Олег. - Вообще они снаряды постоянно перерабатывают. Уже фиксируем прилеты почти рядом с домами местных. Лишнее подтверждение того, что враг не придерживается Минских соглашений".

"Только благодаря неточной стрельбе врага и хорошей характера украинских воинов эти" подарки "оккупантов не принесли с собой смерть", - говорится в сообщении штаба.

"Оккупанты на Донбассе активизировались, потому что хотят улучшить свои позиции. А также сохранить за собой огневую инициативу на участках линии разграничения", - считает Константин Машовец, эксперт центра "Информационный сопротивление".