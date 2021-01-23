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суббота, 23 января 2021 09:20

Снайпер, гранатомет и стрелкотня. Боевики ударили по украинским позициям

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Снайпер, гранатомет и стрелкотня. Боевики ударили по украинским позициям
Боевики вновь проигнорировали режим тишины. В зоне ООС зафиксировали 6 обстрелов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За 24 часа прошедших суток, 22 января, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили тишину в районе проведения операции Объединенных сил.

Возле Водяного, что на Приазовье, боевики обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета. У Новоселовки-2 и Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации использовали стрелковое оружие. В районе Опытного применили автоматический станковый гранатомет.

Рядом с Новолуганским зафиксировали работу вражеского снайпера. Возле Шумов боевики выпустили несколько очередей из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди защитников Украины нет.

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Все факты нарушения режима прекращения огня военные зафиксировали и сообщили представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не было.

21 января, обстрелов было еще больше. За сутки зафиксировали 7 фактов нарушения режима прекращения огня. Украинские воины открывали ответный огонь. В результате работы вражеского снайпера погиб морской пехотинец 28-летний Александр Отрепьев.

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