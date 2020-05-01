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пятница, 01 мая 2020 18:29

Сначала Донбасс, потом Москва: глава дипломатии ЕС рассказал о ближайших планах. Фото: pixabay.com

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Сначала Донбасс, потом Москва: глава дипломатии ЕС рассказал о ближайших планах. Фото: pixabay.com
Сначала Донбасс, потом Москва: глава дипломатии ЕС рассказал о ближайших визиты. Фото: pixabay.com

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель намерен посетить Москву, но после визита в Украину и на Донбасс.

В интервью РБК он уточнил, что очень хотел посетить Украину в марте.

"Во время этого первого визита я планировал посетить в том числе зону конфликта на Донбассе. Визит в Украину остается для меня одним из приоритетов, как только ситуация нормализуется", – сказал Боррель.

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После поездки на Донбасс политик планирует осуществить визит в Россию, которая, по его словам, "является не только самым большим соседом, но также важным геополитическим игроком и постоянным членом Совбеза ООН".

Боррель отметил, что у России и ЕС есть много сфер, где можно развивать сотрудничество.

Однако позиция Евросоюза всегда была откровенной и четкой: на качественно новый уровень политические отношения могут выйти только после сдвигов со стороны России.

"На встречах с российскими коллегами я всегда напоминаю им об обеспокоенности ЕС по ряду вопросов, в первую очередь по вопросам конфликта на востоке Украины и статуса Крыма", – подчеркнул глава европейской дипломатии.

Глава МИД Германии Гайко Маас анонсировал новые переговоры министров "нормандского формата".

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Сейчас вы читаете новость «Сначала Донбасс, потом Москва: глава дипломатии ЕС рассказал о ближайших планах. Фото: pixabay.com». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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