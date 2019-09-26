Следователи ГБР задержали пограничника: подробности

В Краматорске правоохранители задержали сотрудника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы, которого подозревают в работе на так называемую "народную милицию ЛНР".

Как отмечается, мужчина в течении 2014 входил в состав незаконного вооруженного формирования "ЛНР", после чего вернулся на подконтрольную Украине территорию, где начал работать в Госпогранслужбе. Пограничника подозревают в том, что он мог передавать врагу разведданные. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствием проверяется информация о возможных контактах подозреваемого с представителями террористической организации "ЛНР" и передачу ее членам информации разведывательного характера", - говорится в сообщении.

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Задержанному сообщили подозрение в участии в террористической организации, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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